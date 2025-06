Inseguita e pestata da sei uomini perché lesbica Sabrina e l’orrore della violenza | Chi subisce ora sarà meno solo

Se ci fosse stato allora un punto di ascolto, forse la mia ferita avrebbe potuto guarire più in fretta. Sabrina Corona, monzese e vittima di violenza omofoba, oggi si batte affinché nessuno debba più vivere l’orrore di un’aggressione solo per essere chi ama. Il nuovo Punto Arcobaleno rappresenta un faro di speranza e solidarietà, dimostrando che chi subisce ora può trovare forza e supporto, perché nessuno dovrebbe mai sentirsi solo nella lotta contro l’odio.

Chi ha subito sulla sua pelle la discriminazione, vive con gioia e come un traguardo il nuovo Punto Arcobaleno. Così è per la monzese Sabrina Corona, che la discriminazione l’ha vissuta nella sua forma più estrema, nella violenza ingiustificata. "È successa 21 anni fa la mia aggressione – ricorda ancora con fatica – quando fui malmenata da sei uomini per il mio orientamento sessuale. Avevo 24 anni. Se ci fosse stato allora un punto di ascolto come questo ci sarei andata. In quel momento mi sentii sola, ed è per questo che non ebbi la forza di denunciare. Avevo paura di ritorsioni e non avevo ancora fatto coming out". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it