Insalata di riso Portofino protagonista a Capolavori del mondo in cucina

Preparata con cura e passione, l'Insalata di riso Portofino si appresta a conquistare i telespettatori di “Capolavori del mondo in cucina”. Domani sera su Canale 5 alle 20.35, Paolo Marchi e Mattia Pecis ci sveleranno i segreti di questa delizia che unisce sapori autentici e creatività. Non perdete l'occasione di scoprire come portare un tocco di Liguria sulla vostra tavola, rendendo ogni pasto un vero capolavoro.

MILANO – Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi "Capolavori del mondo in cucina". Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Mattia Pecis, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta della "Insalata di riso Portofino", una ricetta .

