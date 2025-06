Ingresso ferroviario a Verona da Nord dibattito pubblico per migliorare l' opera

Il futuro dell’ingresso ferroviario di Verona da Nord si apre a un vivace dibattito pubblico, fondamentale per migliorare questa importante opera di infrastruttura. Ieri, 5 giugno, è stato illustrato il programma dei lavori, che coinvolge cittadini e stakeholder nel processo decisionale. Un passo cruciale verso un intervento più efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze della città e di valorizzare la mobilità locale. Il dialogo è la chiave per plasmare un progetto che risponda al meglio alle aspettative.

È stato illustrato ieri, 5 giugno, il programma dei lavori per il dibattito pubblico sulla realizzazione del progetto ferroviario denominato "Ingresso a Verona da Nord". Il progetto fa parte del quadruplicamento della linea Verona-Fortezza ed è stato presentato in Comune a Verona da Rfi (Rete. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ingresso ferroviario a Verona da Nord, dibattito pubblico per migliorare l'opera

In questa notizia si parla di: Verona Ingresso Ferroviario Nord

Notte Europea dei Musei: aperture straordinarie con ingresso gratuito e visite guidate a Verona - Sabato 17 maggio 2025, Verona si unisce alla Notte Europea dei Musei, offrendo aperture straordinarie serali.

Alta velocità ferroviaria verso il Brennero, iniziato il dibattito pubblico a Verona - Attraverserà il quartiere di San Massimo per poi entrare nei comuni di San Pietro in Cariano e Pescantina. Il quadruplicamento della linea costerà più di un miliardo e sarà realizzato in sette anni ... Si legge su rainews.it

Tav, gara da 253 milioni per il nodo ferroviario di Verona. Stazione di Porta Nuova compresa - Rfi pubblica la gara per i lavori del Nodo di Verona – Ingresso Ovest. Nuova gara da 253 milioni per il nodo ferroviario di Verona ... anche nell’ambito dei lavori che interesseranno Verona Nord e ... veronaoggi.it scrive

Verona approva l’assetto definitivo del nodo ferroviario - Un altro importante tassello va a collocarsi nel mosaico che disegna l’assetto definitivo del nodo ferroviario di Verona, crocevia tra il corridoio ... 2022 ha approvato il progetto definitivo ... trasportoeuropa.it scrive

Presentato il Dibattito Pubblico per l’Ingresso a Verona da Nord