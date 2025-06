Infortunio Koopmeiners ottime notizie dalla Continassa | l’olandese è tornato ad allenarsi in gruppo Cosa filtra sulle sue condizioni

Ottime notizie dalla Continassa: Teun Koopmeiners si è unito alla squadra durante l’allenamento di gruppo, lasciandosi alle spalle il fastidio al tendine d’Achille. La sua pronta ripresa rappresenta un sospiro di sollievo per la Juventus, che si prepara con rinnovato entusiasmo al Mondiale per Club. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza nelle prossime sfide cruciali.

Come appreso da , arrivano ottime notizie dall'allenamento odierno dei bianconeri, che continuano la loro preparazione in vista del Mondiale per Club. Teun Koopmeiners è tornato ad allenarsi in gruppo, lasciandosi così finalmente alle spalle il fastidio al tendine d'Achille della gamba destra che lo ha costretto a saltare tutta la parte finale della stagione (è fermo dalla partita contro il Lecce del 12 aprile). Koop, dunque, vede più vicino il rientro per la manifestazione statunitense, che vedrà la squadra di Tudor impegnata nella prima partita contro l'Al-Ain il 19 giugno.

