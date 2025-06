Infortuni sul lavoro | in quattro mesi 8 morti nella nostra regione tutti i dati di Genova e della Liguria

In soli quattro mesi, otto vite spezzate sul lavoro in Liguria rappresentano un bilancio drammatico che richiede attenzione e azione immediata. Secondo i dati dell’Inail aggiornati al 30 aprile 2025, la nostra regione registra una media di due decessi al mese, evidenziando una problematica preoccupante e urgente da affrontare. I dati complessivi mostrano che la sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare una priorità condivisa da istituzioni, aziende e lavoratori.

Otto morti sul lavoro in Liguria nei primi quattro mesi dell'anno: questo il bilancio di Inail che ha pubblicato in questi giorni i dati sugli infortuni sul lavoro aggiornati al 30 aprile 2025. Nella nostra regione sono stati registrati due decessi al mese.

