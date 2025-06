Influenzato va a dormire dopo pranzo | Manuel trovato morto a 35 anni

Un tragico fulmine a ciel sereno scuote la comunità: Manuel Silvestri, giovane e stimato tecnico informatico, è stato trovato senza vita dopo un riposo post-pranzo. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato tutti sgomenti e pieni di domande. Un destino crudele che invita a riflettere sull'importanza di prendersi cura della propria salute e sulla fragilità della vita. La sua storia ci ricorda di non dare mai nulla per scontato.

Ha lasciato tutti senza parole la morte improvvisa di Manuel Silvestri, il tecnico informatico di soli 35 anni trovato morto dalla madre mercoledì 4 giugno. Dopo pranzo Manuel era andato a fare un riposino da cui però non si è mai più svegliato. Come riportato da "La Tribuna di Treviso" da. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Influenzato, va a dormire dopo pranzo: Manuel trovato morto a 35 anni

