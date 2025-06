Infiltrazioni nel palazzo Mm | buchi nei muri e ascensore guasto da mesi | Siamo prigionieri in casa

In un quartiere al centro della città, le signore Rosanna e Maria, insieme a una famiglia con bambini piccoli, sono da mesi prigioniere di case ormai in balia di infiltrazioni, muri buchi e ascensore fuori servizio. La loro lotta quotidiana contro problemi che sembrano insormontabili mette in luce un grido di emergenza silenzioso, che richiede attenzione immediata e soluzioni concrete. È tempo di far sentire la loro voce e chiedere interventi urgenti.

All’ottavo e ultimo piano vivono le signore Rosanna e Maria. Entrambe hanno passato i settant’anni da un pezzo, vivono una di fronte all’altra e da quasi due mesi e mezzo sono “prigioniere” del loro appartamento. Stessa situazione per una famiglia con quattro bambini (di cui due di tre e quattro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Infiltrazioni nel palazzo Mm: buchi nei muri e ascensore guasto da mesi: “Siamo prigionieri in casa”

