infierì sulla compagna con due coltelli | condannato per tentato femminicidio

Un'onda di violenza senza precedenti scuote Racale, dove Giuseppe Proce, 24 anni, ha scatenato un incubo nella propria abitazione. Armato di due coltelli da cucina, ha trasformato una semplice notte in un dramma crudele, sfiorando la tragedia e lasciando tutti senza parole. La vicenda, che ha coinvolto episodi di tentato femminicidio, mette in luce quanto sia urgente intervenire per contrastare la violenza di genere e proteggere le vittime.

RACALE - Armato di due grossi coltelli da cucina - uno lungo 21 centimetri, l'altro 19 - trasformò un'abitazione a Racale in un teatro di violenza inaudita. E si sfiorò la tragedia. Giuseppe Proce, di 24 anni, si scagliò contro la compagna prima con calci e pugni al volto e al corpo e poi con.

