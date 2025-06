Indimenticabile Don Achille tra i sacerdoti più amati Celebrazioni per il venticinquesimo della scomparsa

Un tributo doveroso a un sacerdote indimenticabile: don Achille Sanchioni, figura amatissima e rispettata da generazioni, sarà ricordato con una cerimonia speciale nel 25° anniversario della sua scomparsa. La sua vita e il suo esempio continueranno a ispirare tutti noi, mantenendo vivo il suo spirito di fede e dedizione. L'appuntamento è per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti.

La figura di don Achille Sanchioni (Fano 1911 – 2000), nel 25° anniversario della sua scomparsa, sarà ricordata domani mattina alle 11,00 con una messa celebrata dal vescovo di Fano Andrea Andreozzi nella chiesa di S. Giovanni Bosco (Opera don Gentili). Proprio nella cripta del santuario è venerata la salma di don Achille Sanchioni insieme a quelle di altri sacerdoti dell’istituto orionino. Un secondo momento rievocativo è previsto domenica 8 giugno quando alle ore 21,00 Fano TV trasmetterà il film documentario dal titolo "Don Achille un prete dentro di noi", realizzato da Paolo Del Bianco. Le due iniziative sono stata prese dall’associazione Amici di don Achille che da alcuni anni si adopera per conservare viva la memoria di un sacerdote buono e stimato da tutti che è stato per oltre 60 anni parroco di San Leonardo e che ha lasciato un ricordo indelebile tra le generazioni di fanesi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Indimenticabile Don Achille, tra i sacerdoti più amati. Celebrazioni per il venticinquesimo della scomparsa

