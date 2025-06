Indice Igi in calo | il 6 giugno scende a 3870 euro al MWh

L’indice IGI, pilastro delle dinamiche del mercato del gas in Italia, mostra ancora segnali di flessione. Il 6 giugno, il valore si attesta a 38,70 euro al MWh, leggermente in calo rispetto ai 39,04 euro del giorno precedente. Comunicato dal Gme, questo indice quotidiano offre agli operatori una finestra trasparente e affidabile sulle variazioni di prezzo, contribuendo a modellare strategie e decisioni nel contesto energetico nazionale. Un elemento fondamentale per interpretare l’andamento del mercato e pianificare future mosse.

Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 6 giugno è pari a 38,70 euro al MWh, in ribasso rispetto al 5 giugno attestatosi a 39,04 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging eo per contratti di fornitura.

