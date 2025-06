India Modi inaugura la linea ferroviaria che unisce il Kashmir alle pianure

India Modi inaugura una straordinaria linea ferroviaria che unisce il Kashmir alle pianure, aprendo nuovi orizzonti di connettività e sviluppo. Questo ambizioso progetto, considerato tra i più impegnativi a livello mondiale, rappresenta un passo fondamentale verso l'integrazione di una regione strategica e storicamente complessa. La ferrovia non solo migliorerà i trasporti, ma segnerà anche un nuovo capitolo di progresso e rinascita per il Kashmir, rafforzando il legame tra territori e comunità.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato uno dei progetti ferroviari più ambiziosi mai realizzati nel Paese, che collegherà per la prima volta la valle del Kashmir alle vaste pianure indiane tramite ferrovia. Definita dalle ferrovie statali indiane come una delle linee più impegnative al mondo, la linea di 272 chilometri parte dalla città militare di Udhampur, nella regione del Jammu, e attraversa Srinagar, la principale città del Kashmir controllato dall'India. La linea termina a Baramulla, una città vicina alla linea di controllo altamente militarizzata che divide la regione himalayana tra India e Pakistan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, Modi inaugura la linea ferroviaria che unisce il Kashmir alle pianure

