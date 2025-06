Incubo Italia a Oslo | finisce 3-0 per la Norvegia La qualificazione per il Mondiale ’26 ora è tutta in salita

La sconfitta per 3-0 in Norvegia segna un duro colpo per l’Italia, rendendo più difficile il sogno di qualificarsi al Mondiale 2026. La strada verso il traguardo si fa sempre più complessa e le prossime gare, a partire dalla sfida contro la Moldavia a Reggio Emilia, saranno decisive. Gli Azzurri devono rimboccarsi le maniche e dimostrare di avere il carattere necessario per risalire la china e tornare a brillare.

Lunedì 9 giugno, l'Italia giocherà a Reggio Emilia la seconda partita del Girone I contro la Moldavia. In queste due partite gli Azzurri si giocano tanto nel percorso per la qualificazione al Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Incubo Italia a Oslo: finisce 3-0 per la Norvegia. La qualificazione per il Mondiale ’26 ora è tutta in salita

