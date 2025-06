Incubo collegamenti aerei | Mannino incontra Salvini per garantire i trasporti anche in vista de La vita è adesso di Baglioni

In un momento in cui la mobilità è essenziale per la qualità della vita, le difficoltà sui collegamenti aerei tra Lampedusa e le principali città rischiano di isolare ancora di più gli abitanti. Mannino incontra Salvini per trovare soluzioni tempestive e garantire i diritti fondamentali. La sfida è enorme, ma la speranza di un futuro più connesso e solidale non deve mai svanire: insieme, possiamo fare la differenza.

"Ci sono grosse difficoltà a trovare posti, per i residenti, sulla linea Lampedusa-Palermo e Lampedusa-Catania, sia in andata che ritorno. Il diritto alla mobilità degli isolani è pregiudicato, c'è gente che parte per malattie o per sottoporsi a cure come chemioterapia, ci sono gli studenti che.

In questa notizia si parla di: Incubo Collegamenti Aerei Mannino

