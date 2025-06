Incubo azzurro a Oslo la Norvegia batte l’Italia per 3 a 0 In salita la strada per i Mondiali del 2026

Una notte da incubo a Oslo segna un inizio difficile per l’Italia nel cammino verso i Mondiali del 2026. La sconfitta per 3-0 contro la Norvegia mette alla prova la squadra di Spalletti, che dovrà rialzarsi e ritrovare coraggio. La strada verso la qualificazione si fa complicata, ma il calcio è fatto anche di rinascite: ora più che mai, gli Azzurri devono credere nel loro potenziale e ripartire con determinazione.

Italia travolta a Oslo: la squadra di Spalletti cede 3-0 alla Norvegia nella prima partita di qualificazione ai Mondiali 2026. Primo tempo da incubo per gli Azzurri, messi alle corde da una Norvegia, che va a segno con Sorloth, Nusa e Haaland. La Nazionale è apparsa confusa, priva di ritmo e incapace di reagire, rimanendo fuori dalla partita sin dai primi minuti. «Abbiamo fatto troppi regali, ma andiamo avanti con questo gruppo», ha detto il tecnico azzurro. Dopo la disastrosa sconfitta, Spalletti assicura che il progetto con questa squadra andrà avanti. «Abbiamo preso il primo gol che poteva essere evitabile – aggiunge – negli spazi larghi le loro individualità ci hanno messo in difficoltà. 🔗 Leggi su Open.online

