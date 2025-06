Incontri ravvicinati con i cantautori 2025 con Ermal Meta Concato Lavezzi Simona Molinari

Preparati a vivere un’estate all’insegna della grande musica con "Incontri ravvicinati con i cantautori 2025"! Dopo il clamoroso successo della prima edizione, questa rassegna torna a Diano Marina portando sul palco artisti di spessore come Ermal Meta, Fabio Concato, e un emozionante omaggio a Pino Daniele. Cinque serate imperdibili per scoprire il cuore della canzone d’autore italiana: non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza musicale!

Torna Incontri ravvicinati con i cantautori, la rassegna che promuove la cultura musicale, a Diano Marina Ermal Meta, Fabio Concato e un omaggio a Pino Daniele. Dopo il grande successo della 1ª edizione torna Incontri ravvicinati con i cantautori, la rassegna che promuove la cultura musicale creando opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d'autore in programma quest'estate, con 5 appuntamenti speciali: il 14 giugno, l'11 luglio, il 29 luglio, il 29 agosto e il 6 settembre, alle ore 21.00, presso il Molo delle Tartarughe (Lungomare E. Carcheri) a Diano Marina (Imperia). Ideata e curata da Stefano Senardi e organizzata in collaborazione con BMU Music di Ettore Caretta, la rassegna prevede degli incontri, che offrono sia esibizioni dal vivo sia momenti di dialogo, con un rinomato e sempre diverso protagonista della musica italiana.

