Incontinenza sabato visite gratuite e incontri al Sant’Anna | l’iniziativa per superare i tabù

Sabato 7 giugno 2025, l’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia apre le porte alla ventesima Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, un’occasione speciale per superare i tabù e conoscere le soluzioni disponibili. Visite gratuite e incontri informativi renderanno questa giornata un momento di confronto e sensibilizzazione fondamentale per la salute di tutti. Non mancate: il vostro benessere inizia con l'informazione!

Sabato 7 giugno 2025 l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia apre le porte per la ventesima Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, promossa dal Ministero della Salute e dalla Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico (Fincopp OdV). 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Incontinenza, sabato visite gratuite e incontri al Sant’Anna: l’iniziativa per superare i tabù

