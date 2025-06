Inclusione e sport | al via il progetto Sport Nautico per bambini con autismo a Castellabate

In un mare di opportunità, Castellabate dà il via a un progetto innovativo: “Sport Nautico per bambini con autismo”. Un’occasione unica di crescita, inclusione e divertimento che apre nuove prospettive per i più piccoli, promuovendo autonomia e socializzazione attraverso l’emozionante mondo del mare. Dal 10 giugno, una sfida che trasforma le onde in ponti di speranza e integrazione, creando un ambiente accogliente e stimolante per tutti.

🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Inclusione e sport: al via il progetto "Sport Nautico per bambini con autismo" a Castellabate

In questa notizia si parla di: Sport Bambini Inclusione Nautico

