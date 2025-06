Inclusione e sostenibilità attraverso lo sport | il protocollo d’intesa tra Cio e Credito Sportivo

Lo sport si conferma come strumento potente di inclusione e sostenibilità. Grazie al nuovo protocollo d'intesa tra il CIO, Credito Sportivo, il presidente Bach, la designata Coventry e l’a.d. Baldino dell’ISCS, si aprono nuove opportunità di finanziamento per progetti che creano valore economico e sociale. Un passo deciso verso un futuro in cui lo sport diventa veicolo di crescita e coesione per tutta la comunità.

Il presidente Bach, la designata Coventry e l’a.d. di ISCS Baldino hanno firmato l’impegno per promuovere iniziative finanziarie per investimenti che generino valore economico e sociale per la comunità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inclusione e sostenibilità attraverso lo sport: il protocollo d’intesa tra Cio e Credito Sportivo

In questa notizia si parla di: Inclusione Sostenibilità Attraverso Sport

Sviluppo, inclusione e sostenibilità sociale: PformGroup diventa società benefit e ottiene la certificazione per la parità di genere - PformGroup, azienda salernitana con oltre 20 anni di esperienza, si impegna nello sviluppo di inclusione e sostenibilità sociale.

Centro Sportivo Italiano (@CSInazionale) Partecipa alla discussione

Sport, inclusione e sostenibilità ambientale con il basket in carrozzina Uisp