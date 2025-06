Inclusione e disabilità nell' Udinese l' arte del mosaico diventa vita

Nella splendida cornice di Udine, l’arte del mosaico diventa uno strumento di inclusione e rinascita per persone con disabilità intellettiva. A Stazione Riva, un centro speciale trasforma ogni giorno la creatività in un ponte verso l’autonomia e il rispetto reciproco. Qui, tra colori e frammenti di pietra, si costruiscono sogni e nuove opportunità, dimostrando che l’arte può davvero cambiare la vita. Un esempio di come l’inclusione possa essere arte e speranza.

Nella Bassa Friulana, a Stazione Riva, un centro di accoglienza offre ogni giorno a 25 persone con disabilità intellettiva l’opportunità di esprimere talento e creatività. In un ambiente familiare e stimolante, si intrecciano laboratori di mosaico, arte radicata nel territorio friulano, con attività agricole, danza e momenti educativi. I partecipanti realizzano opere originali, imparano a lavorare insieme e scoprono nuove forme di espressione e autonomia. Un esempio concreto di inclusione sociale dove l’arte e il gioco diventano strumenti di crescita e dignità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inclusione e disabilità, nell'Udinese l'arte del mosaico diventa vita

In questa notizia si parla di: Arte Inclusione Disabilità Mosaico

Un mosaico per l'inclusione: l'arte che guarda oltre la disabilità