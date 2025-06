Inclusione e comfort | il B&B padovano che conquista l’Italia e vince premi

In un panorama turistico sempre più affollato, emergono realtà che fanno della vera accoglienza il loro tratto distintivo. L’Insolito Posto a Saonara (PD) non solo offre comfort e inclusione, ma si distingue conquistando il cuore dell’Italia e ricevendo il prestigioso Hospitality Award 2025 per Inclusività e Accoglienza. Un riconoscimento che testimonia come l’eccellenza possa nascere dall’impegno genuino, facendo di questo bed & breakfast una meta da scoprire e ammirare.

