Incidenti sul raccordo anulare e sulla Casilina traffico da bollino rosso

Traffico in tilt a Roma: due incidenti sul raccordo anulare e sulla Casilina stanno creando gravi disagi, con code da bollino rosso. Il primo, avvenuto tra un mezzo pesante e una vettura sulla via Casilina in direzione Frosinone, a Monte Compatri, ha già paralizzato la circolazione. I dettagli sugli incidenti continuano ad emergere, ma ciò che conta è la massima prudenza per chi si trova in viaggio. Restate aggiornati per le ultime notizie.

Due incidenti hanno bloccato il traffico in due grandi arterie di Roma. Il primo, in ordine di tempo, si è verificato tra un mezzo pesante e una vettura sulla via Casilina in direzione Frosinone, a Monte Compatri, in corrispondenza del km 21,200. Secondo quanto appreso i due veicoli si sarebbero. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidenti sul raccordo anulare e sulla Casilina, traffico da bollino rosso

