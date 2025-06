Incidenti sul lavoro | 2 morti al mese nella nostra regione tutti i dati di Genova e della Liguria

Ogni mese, due persone perdono la vita sul lavoro in Liguria, un dato che non possiamo ignorare. Nei primi quattro mesi del 2025, otto lavoratori hanno tragicamente perso la vita, secondo i recenti dati Inail pubblicati a fine aprile. Questa realtà sconvolgente richiede azioni concrete e una maggiore attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro. È il momento di riflettere e agire per cambiare questa triste statistica.

Otto morti sul lavoro in Liguria nei primi quattro mesi dell'anno, due decessi al mese: questo il bilancio di Inail che ha pubblicato in questi giorni i dati sugli infortuni sul lavoro aggiornati al 30 aprile 2025.

Il numero di morti sul lavoro in Italia è tra i livelli più bassi mai registrati da quando abbiamo i dati. Le morti sono in calo del 20% su 20 anni fa, del 27% su 30 anni fa e del 42% su quarant'anni fa. Partecipa alla discussione

