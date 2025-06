Incidente tra due auto sulla provinciale | una sbatte contro palo della luce

Un incidente sulla provinciale tra Oria e Torre Santa Susanna ha sconvolto questa mattina la tranquillità della zona. Due auto, una Fiat Punto rossa e una Ford Escort grigia, si sono scontrate, con una delle vetture che ha terminato la sua corsa contro un palo della luce. Per motivi ancora da chiarire, l’impatto ha creato non poco spavento e disagi. Fortunatamente, i conducenti non hanno riportato ferite gravi, ma l’episodio solleva nuovamente il tema della sicurezza sulle nostre strade.

ORIA - Incidente stradale questa mattina (venerdì 6 giugno) nell'agro di Oria, intorno alle 10.30, lungo la strada provinciale che collega Torre Santa Susanna e Latiano. L'impatto, avvenuto per motivi da accertare, ha riguardato una Fiat Punto rossa e una Ford Escord grigia. I due conducenti non. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Incidente tra due auto sulla provinciale: una sbatte contro palo della luce

