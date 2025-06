Incidente tra auto e moto a Salerno | ferito un ragazzo

Un incidente tra auto e moto a Salerno ha scosso la tranquillità del pomeriggio in via Ostaglio. La collisione, ancora in fase di accertamento, ha coinvolto un giovane che, durante lo scontro, è caduto violentemente sull’asfalto riportando ferite che fortunatamente non sono gravi. La scena ha suscitato paura tra i passanti e rapidissimi soccorsi hanno portato il ragazzo in ospedale per le cure del caso.

Paura, oggi pomeriggio, in via Ostaglio a Salerno, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. I soccorsi Nel violento impatto il ragazzo in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando alcune ferite, fortunatamente non gravi. Sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra auto e moto a Salerno: ferito un ragazzo

