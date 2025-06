Incidente sull' autostrada A29 | tragico schianto muore un palermitano di 50 anni

Un tragico incidente sull'autostrada A29 tra Alcamo e Trapani ha sconvolto la comunità: un uomo di 50 anni, originario di Palermo, ha perso la vita in uno scontro tra due mezzi pesanti. La tragedia, avvenuta all'altezza di Calatafimi-Segesta, ha causato gravi disagi alla circolazione e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale. Un evento che ci ricorda quanto la prudenza sia fondamentale su strada.

Un palermitano di 50 anni è morto questa mattina in un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti sull'autostrada A29 tra Alcamo e Trapani. L'impatto è avvenuto all'altezza di Calatafimi-Segesta. La corsia di marcia del sinistro, quella in direzione Trapani, è stata per ore chiusa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incidente sull'autostrada A29: tragico schianto, muore un palermitano di 50 anni

In questa notizia si parla di: Incidente Autostrada Palermitano Anni

