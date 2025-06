Incidente sulla tangenziale con tre auto coinvolte | traffico in tilt

Un incidente sulla tangenziale di Brindisi, coinvolgendo tre auto in un brutto "testacoda", ha causato una lunga coda di circa duecento metri prima dello svincolo per il rione La Rosa in direzione Lecce. Il traffico è andato in tilt, con disagi per gli automobilisti.

BRINDISI - Lunga coda sulla tangenziale di Brindisi, circa duecento metri prima dello svincolo per il rione La Rosa in direzione Lecce. Serebbero state coinvolte tre auto con un "testacoda".

