Incidente sulla Siena-Bettolle | attivato protocollo Maxi Emergenze per un pullman con 56 persone a bordo

Un grave incidente sulla Siena-Bettolle ha attivato il protocollo Maxi Emergenze, coinvolgendo un pullman con 56 passeggeri a bordo. La situazione critica, verificatasi a Pietraia lungo la direzione da Perugia a Siena, ha richiesto una risposta immediata e coordinata. La centrale operativa del 118 di Arezzo ha prontamente inviato le squadre specializzate, dimostrando come la rapidità possa fare la differenza in momenti di emergenza. La situazione resta sotto stretta osservazione, e si attendono aggiornamenti.

È stato attivato nel pomeriggio di oggi il protocollo Maxi Emergenze a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman turistico con 56 passeggeri a bordo. Il sinistro è avvenuto sulla Siena-Bettolle, in località Pietraia, lungo la direzione di marcia da Perugia verso Siena. A coordinare le operazioni di soccorso è stata la centrale operativa del 118 di Arezzo, che ha prontamente inviato sul posto il gruppo specializzato Maxi Emergenze, l’elisoccorso Pegaso 1, due ambulanze infermierizzate, un’ambulanza con soccorritori, una ulteriore ambulanza infermierizzata proveniente da Perugia e un’automedica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente sulla Siena-Bettolle: attivato protocollo Maxi Emergenze per un pullman con 56 persone a bordo

