Incidente stradale tra due camion morta una persona sulla A29

Tragedia sull’A29 Alcamo-Trapani: un incidente tra due camion ha causato la morte di una persona, innescando l’interruzione temporanea della corsia di marcia. La dinamica ancora da chiarire e i soccorsi sul posto testimoniano la gravità dell’accaduto. Restate sintonizzati per aggiornamenti e dettagli su questa drammatica vicenda, mentre le autorità lavorano per ricostruire quanto accaduto e garantire la sicurezza su quella tratta.

Una persona è morta in un incidente stradale tra due camion avvenuto sull' A29 Alcamo-Trapani in direzione Trapani, a Calatafimi-Segesta, in corrispondenza del km 10,250. La corsia di marcia è temporaneamente chiusa. Lo riferisce l'Anas, che ha sul posto il proprio personale.

In questa notizia si parla di: Incidente Stradale Camion Morta

