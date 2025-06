Incidente stradale in viale Righi | auto ribaltata FOTO

Un incidente spettacolare si è verificato questo pomeriggio in Viale Righi, zona Campo di Marte, lasciando i passanti scioccati. Una vettura si è ribaltata dopo aver urtato almeno due auto parcheggiate, creando scompiglio e preoccupazione tra i residenti. Le cause sono ancora da chiarire, ma la scena ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco le foto esclusive dell’accaduto, per conoscere meglio questa vicenda che ha sconvolto la città.

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 15, in viale Augusto Righi, zona Campo di Marte. Una persona alla guida di un'auto si è ribaltata dopo aver urtato - a quanto sembra da una prima ricostruzione - almeno due auto regolarmente parcheggiate lungo la pubblica via. Alla guida. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente stradale in viale Righi: auto ribaltata / FOTO

In questa notizia si parla di: Auto Incidente Stradale Viale

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Bimbo di 6 ani investito da un'auto, interviene l'elisoccorso. L'incidente è avvenuto attorno l'ora di pranzo in viale Generale Giardino. Il piccolo è sempre rimasto vigile ed è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza Partecipa alla discussione

++ SCONTRO FRA AUTO E SCOOTER A OLBIA, UN FERITO IN VIALE ALDO MORO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/galluraoggi https://galluraoggi.it/olbia/auto-scooter-olbia-ferito-21-maggio-2025/… #olbia #galluraog Partecipa alla discussione

Incidente tra una moto e un'auto: centauro 46enne sbalzato sull'asfalto, è grave - MASSANZAGO (PADOVA) - Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 6 giugno a Massanzago, dove si sono scontrate un'auto e una moto. Da msn.com

Scontro auto-trattore a Sedegliano: 87enne ferito grave - SEDEGLIANO (UD) - Nella mattinata di oggi, venerdì 6 giugno, intorno alle 10:30, si è verificato un incidente stradale in via dei Molini a Sedegliano (UD), che ha coinvolto una Fiat Panda e un trattor ... nordest24.it scrive

Castellabate, incidente stradale sulla Via del Mare: coinvolta anche una auto dei carabinieri - Incidente stradale lungo la Via del Mare, all’altezza dell’incrocio di San Pietro, tra Agropoli e Castellabate. Tre le auto coinvolte, tra cui ... Si legge su msn.com