Incidente nautico Condizioni stabili per il pilota lecchese

Le sue condizioni sono stabili ma resta ricoverato in ospedale a Parma Filippo Bassi, il pilota di nautica di Mandello del Lario di 61 che lunedì pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente durante una gara di velocità sul Po. Marco Anghileri, 31enne di Valmadrera, il suo copilota, è stato invece subito dimesso. Il motoscafo su cui correvano si è ribaltato e loro sono stati sbalzati fuori dall’imbarcazione ad una velocità di oltre 100 chilometri all’ora. D.D.S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente nautico. Condizioni stabili per il pilota lecchese

