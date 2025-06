Incidente in via San Lorenzo un bus dell' Amat finisce contro un albero | due feriti lievi

Un incidente notturno in via San Lorenzo ha coinvolto un autobus dell'Amat, che si è schiantato contro un albero e un palo, lasciando due feriti lievi. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti rapidamente per gestire la scena e garantire assistenza. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto, si stanno ricostruendo le cause dell’incidente per prevenire future emergenze.

Incidente con due feriti in via San Lorenzo, intorno alle 3 della notte scorsa: un autobus dell'Amat si è schiantato prima contro un albero e poi contro un palo. Le persone coinvolte hanno riportato lievi lesioni e sono state medicate all'ospedale Civico, dopo l'intervento del 118. Sul posto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incidente in via San Lorenzo, un bus dell'Amat finisce contro un albero: due feriti lievi

