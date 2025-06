Incidente in piazza Bilbao a Milano | grave motociclista

Un drammatico incidente si è verificato nel cuore di Milano, in piazza Bilbao, coinvolgendo un'auto e una moto. Un motociclista di 76 anni ha riportato ferite gravissime e ora lotta tra la vita e la morte. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, ma le circostanze dell’incidente restano ancora da chiarire. La città si stringe attorno alla famiglia del ferito, mentre le autorità indagano sulle cause di questo grave episodio.

Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale tra un'auto e una moto. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, in piazza Bilbao, tra via Ettore Ponti e via Enrico Schievano. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due equipaggi con.

In questa notizia si parla di: Incidente Piazza Bilbao Milano

