Incidente in FiPiLi cinque auto coinvolte Code e traffico bloccato

causato un blackout totale del traffico, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. La situazione resta critica mentre le autorità lavorano per ripristinare la circolazione e chiarire le dinamiche dell’incidente.

Empoli, 6 giugno 2025 – Pomeriggio di caos in FiPiLi a causa di un incidente stradale che ha coinvolto cinque vetture tra gli svincoli di Empoli Ovest ed Empoli, in direzione Firenze. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi. Tre persone assistite dal 118 sono state ricoverate in pronto soccorso in codice verde. Lo schianto ha però generato lunghe code e caos, anche perchè sia lo svincolo di Empoli che il tratto compreso tra Empoli Ovest ed Empoli sono stati chiusi. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in FiPiLi, cinque auto coinvolte. Code e traffico bloccato

