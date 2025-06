Incidente in Fi-Pi-Li | cinque vetture coinvolte

Un altro pomeriggio di ingorghi e disagi sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove cinque vetture sono state coinvolte in un incidente tra lo svincolo Empoli e Empoli est in direzione Firenze. Intorno alle 18, il traffico si è intensificato, creando lunghe code e frustrazione tra gli automobilisti. La situazione resta sotto controllo, ma il caos rende ancora più evidente la necessità di soluzioni efficaci per migliorare la viabilità . Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Ancora un pomeriggio di caos per gli automobilisti della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno si è verificato un incidente tra lo svincolo Empoli e Empoli est in direzione Firenze. Attorno alle 18 il tratto interessato viene.

