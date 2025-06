Incidente in contromano sulla A24 morto un 52enne

Una notte drammatica sulla A24: Marco De Luca, 52 anni, ha perso la vita in un incidente in contromano tra Tivoli e Castel Madama. La sua tragica vicenda ci ricorda quanto siano fragili i momenti di sicurezza sulle nostre strade. La ricostruzione dell’accaduto e le riflessioni sulla prevenzione sono ora più che mai necessarie per evitare altre tragedie come questa.

Marco De Luca, 52 anni, è morto in un incidente stradale sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama in direzione Carsoli. De Luca, residente a Roma, è deceduto durante il trasporto in ospedale. La tragedia si è verificata nella notte del 4 giugno scorso all'altezza del chilometro 17. Sul posto i medici. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente in contromano sulla A24, morto un 52enne

In questa notizia si parla di: Incidente Morto Contromano 52enne

