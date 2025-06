Incidente coinvolto pullman con 56 persone | maxi emergenza varie ambulanze in soccorso

Una giornata di paura e tempestività quella di ieri sulla pista autostradale tra Perugia e Bettolle, dove un pullman con 56 passeggeri è rimasto coinvolto in un grave incidente. La maxi emergenza attivata dal 118 di Arezzo ha visto l’intervento di numerose ambulanze e soccorritori specializzati, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza nelle situazioni di crisi. La collaborazione tra i servizi di emergenza si è rivelata determinante per gestire questa difficile situazione.

Cortona (Arezzo), 6 giugno 2025 – Paura sul raccordo autostradale Perugia Bettolle: un pullman con 56 persone a bordo è rimasto coinvolto in un incidente. E’ scattata quindi la maxi emergenza del 118 di Arezzo. Che ha inviato sul posto la task force che si attiva in questi casi. In particolare sono intervenute due ambulanze infermierizzate, una ambulanza con soccorritori, una ambulanza infermierizzata da Perugia, una automedica. E’ intervenuto anche l’elicottero Pegaso. In tutto due i medici sul luogo dell’incidente e sei infermieri. Per la messa in sicurezza del mezzo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente, coinvolto pullman con 56 persone: maxi emergenza, varie ambulanze in soccorso

