Incidente al supermercato Operaio alla guida del muletto schiacciato da un pancale

Un incidente al supermercato scuote la sicurezza sul lavoro: un operaio alla guida del muletto è stato schiacciato da un pancale durante le operazioni di scarico nel piazzale di un Conad a Castiglion Fiorentino. La scena, incredibilmente rischiosa, si è svolta intorno alle 9.30 di ieri mattina, lasciando tutti con il fiato sospeso e sollevando questioni sulla prevenzione e sicurezza nei cantieri commerciali. È fondamentale approfondire cosa sia successo e come evitare tragedie simili in futuro.

Lui, alla guida di un muletto. Una mattina come tante, nel piazzale di un supermercato. La manovra di scarico, il compattatore da sistemare a terra. Poi qualcosa sarebbe andato storto. Il macchinario — pesante, ingombrante — sarebbe scivolato giù dalla pedana del camion. E avrebbe travolto l’operaio, colpendolo agli arti inferiori. È successo ieri mattina, intorno alle 9.30, nel piazzale del Conad di Castiglion Fiorentino, in via Martiri di Nassiriya. Un uomo a terra, ferito. Le urla, la corsa, la richiesta di aiuto. In pochi minuti, l’intera area si è trasformata in una scena di emergenza. I primi a intervenire sono stati i dipendenti del punto vendita, che hanno assistito il ferito e allertato immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente al supermercato. Operaio alla guida del muletto schiacciato da un pancale

