Incidente a Palazzolo sull’Oglio scontro tra auto e moto | grave ragazzo di soli 18 anni

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – Gravissimo incidente stradale oggi, venerdì 6 giugno, poco dopo le 16 del pomeriggio a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato alle 16.13 in via Giambattista Sufflico, nella cittadina bresciana, all’altezza dell’incrocio con via Galignani. L’incidente è avvenuto tra un’auto e una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio il giovane che si trovava in sella alla due ruote, un ragazzo di soli 18 anni. Il giovane nell’impatto ha riportato diversi traumi in particolare al torace e a una gamba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it