Incidente a Cernusco tra furgone e moto centauro ferito gravemente

Un drammatico scontro tra un furgone e uno scooter ha sconvolto Cernusco sul Naviglio nel pomeriggio di venerdì 6 giugno, lasciando un centauro gravemente ferito. L'incidente, avvenuto sulla strada provinciale 113 all’altezza di via Resegone, ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorsi. La chiamata d'emergenza ha attivato immediatamente le squadre di pronto intervento, ma le condizioni del ferito sono ancora critiche. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause dello schianto.

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 6 giugno a Cernusco sul Naviglio. Un furgone e uno scooter si sono scontrati sulla strada provinciale 113, all'altezza dell'incrocio con via Resegone. Ferito un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità. L'arrivo dei soccorsi La chiamata.

