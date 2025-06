Incidente a Castellammare | muore dipendente di ‘Salerno Pulita’ ferito un collega

Un tragico incidente si è verificato a Castellammare di Stabia, coinvolgendo due dipendenti di Salerno Pulita in viaggio verso casa. La loro giornata di lavoro si è conclusa in modo drammatico, lasciando un bilancio di dolore e distruzione. Pasquale Cavallaro, 61 anni, ha perso la vita, mentre un collega è rimasto ferito. La comunità si stringe attorno alle vittime di questa tragedia che ha sconvolto tutti.

Stavano rientrando a casa, a Napoli, dopo una giornata di lavoro i due dipendenti di Salerno Pulita, addetti allo spazzamento, coinvolti in un tragico incidente la stradale avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri sull'autostrada all'altezza di Castellammare di Stabia. Pasquale Cavallaro, 61anni, che era alla guida dell'autovettura ha perso la vita mentre ha riportato diverse lesioni ed è ricoverato in ospedale a Castellammare Giuseppe Autiero, 65 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero trovati improvvisamente davanti il cantiere dei lavori in corso da parte di Anas e per scansare un mezzo della società avrebbero bruscamente virato l'automobile finendo nel guardrail.