Incidente a Carassai | scooter e auto volano nella scarpata morto un 49enne

Una mattinata drammatica quella di oggi a Carassai, dove un tragico incidente ha portato alla perdita di una vita e lasciato tutti sconvolti. Lo scontro tra uno scooter e un’auto si è consumato in modo violento, con entrambi i veicoli che sono finiti in una scarpata lungo la carreggiata. La comunità si stringe attorno al dolore della famiglia del 49enne residente a Offida, vittima di un fato crudele.

Carassai (Ascoli), 6 giugno 2025 – Un tragico incidente ha segnato la mattinata di oggi in contrada Aso, nel territorio di Carassai, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’automobile. Il violento impatto è avvenuto poco dopo le 8. Entrambi i mezzi, in seguito alla collisione, sono finiti fuori strada, terminando la corsa in una scarpata a bordo carreggiata. La vittima, residente a Offida e originaria di Termoli, è deceduta sul posto a causa delle gravissime conseguenze riportate nello schianto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Carassai: scooter e auto volano nella scarpata, morto un 49enne

