Inchiesta bolognese sui suprematisti | tornano liberi gli indagati compreso Fallisi

L'inchiesta bolognese sui suprematisti ha fatto riemergere un colpo di scena: dopo la scadenza dei termini, nove indagati, tra cui il noto Joe Fallisi, tornano liberi. La vicenda svela un inquietante quadro di presunte attività neonaziste e suprematiste, con implicazioni che scuotono la nostra società . Ma cosa succederà ora? Restate con noi per approfondire i dettagli di questa delicata vicenda.

OSTUNI - Scaduti i termini, tornano completamente liberi nove indagati nell'ambito dell'inchiesta su una presunta associazione per delinquere di nazisti e suprematisti bianchi. Tra costoro, sottoposto all'obbligo di dimora, il tenore 77enne Joe Fallisi, ostunese d'adozione, arrestato dalla Digos. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Inchiesta bolognese sui suprematisti: tornano liberi gli indagati, compreso Fallisi

In questa notizia si parla di: Inchiesta Suprematisti Tornano Liberi

