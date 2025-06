Incendio Università Tuscia di Viterbo Ing Antonio Musacchio Ad GSA | Istituti universitari e scolastici pubblici non sempre in regola con le norme antincendio

L’incendio all’Università della Tuscia di Viterbo mette in luce un problema pressante e spesso sottovalutato: molte istituzioni pubbliche, tra cui università e scuole, non rispettano sempre le norme antincendio, mettendo a rischio studenti e personale. La sicurezza deve essere prioritaria e richiede interventi urgenti e concreti per garantire ambienti più sicuri. È ora di agire con decisione per cambiare questa drammatica realtà.

"L'incendio che ha colpito l'Università della Tuscia di Viterbo rappresenta, purtroppo, l'ennesima dimostrazione di una criticità sistemica che da anni denunciamo: la maggior parte delle sedi universitarie e scolastiche pubbliche del nostro Paese non sempre sono adeguate alle normative antincendio v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incendio Università Tuscia di Viterbo. Ing. Antonio Musacchio, Ad GSA: "Istituti universitari e scolastici pubblici non sempre in regola con le norme antincendio"

