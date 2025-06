Incendio nella zona industriale di Ponte Valleceppi | bancali in fiamme e paura per una cisterna di gasolio

L’incendio nella zona industriale di Ponte Valleceppi ha scatenato un’evacuazione di emergenza. Bancali in fiamme e una cisterna di gasolio hanno creato un quadro di grande allarme, con fiamme alte oltre 10 metri che minacciavano le imprese vicine. La pronta risposta dei vigili del fuoco è fondamentale per contenere il rogo e tutelare la sicurezza della comunità. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.

Un incendio è divampato nella zona industriale di Ponte Valleceppi all'interno di un'azienda. Le fiamme, alte oltre 10 metri, si sono propagate rapidamente, alimentate da bancali di legno e materiali plastici, e hanno rischiato di raggiungere le aziende vicine. L’incendio si è sviluppato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Incendio nella zona industriale di Ponte Valleceppi: bancali in fiamme e paura per una cisterna di gasolio

In questa notizia si parla di: Incendio Zona Industriale Ponte

Incendio in zona industriale a Imola: le fiamme in un cantiere vicino all’autostrada - Un incendio ha colpito la zona industriale di Imola, nel pomeriggio di oggi, in un cantiere vicino al McDonald’s e all'autostrada.

Incendio nella zona industriale di Ponte Valleceppi: bancali in fiamme e paura per una cisterna di gasolio https://ift.tt/bTJ7zEX https://ift.tt/j21G3Cf Partecipa alla discussione

Incendio nella zona industriale di Ponte Valleceppi: fiamme alte e rischio esplosione - Dall’azienda edile Pelucca, nella zona industriale di Ponte Valleceppi, si sono alzate fiamme alte oltre 10 metri con una colonna di fumo nero visibile da lunga distanza (Perugia) Un incendio di vaste ... Si legge su informazione.it

Incendio Zona industriale Pian d'Assino Umbertide: il testo dell'Ordinanza del sindaco Vittorio Fiorucci - 990 del 21.4.2025 sono adottate le seguenti misure precauzionali per tutta la popolazione residente e operante a nord di Ponte ... incendio divampato nel pomeriggio di Pasqua in una fabbrica nella ... Riporta informazione.it

Incendio all’oratorio di Ponte San Pietro: danni all’area food, ipotesi di corto circuito - IL ROGO. Un incendio è scoppiato martedì 3 giugno, la mattina intorno alle 4.30 all’oratorio Papa Giovanni XXIII, nel centro storico di Ponte San Pietro. Segnala ecodibergamo.it

Incendio nella zona industriale di Ponte Valleceppi: fiamme alte e rischio esplosione