Incendio Monte Mario le opposizioni attaccano Gualtieri | Disastro annunciato

Il tragico incendio del 5 giugno a Monte Mario ha acceso una vera e propria bufera politica, con le opposizioni che non risparmiano critiche al Comune e a Gualtieri. Fratelli d'Italia, Lega e Azione denunciano un disastro annunciato, puntando il dito su chi avrebbe dovuto prevenire e controllare. La vicenda si candida a diventare un caso di rilevanza cittadina, sollevando interrogativi sulla gestione ambientale e sulla tutela del patrimonio naturale di Roma.

Il rogo del 5 giugno sulla collina di Monte Mario scatena la polemica politica. E non potrebbe essere altrimenti. Contro il Comune e il sindaco Roberto Gualtieri si alternano le voci di Fratelli d'Italia, Lega e anche Azione. Il refrain è più o meno simile: "Chi doveva controllare non ha.

A Roma Monte Mario è di nuovo in fiamme dopo l'incendio di un anno fa - A Monte Mario, a distanza di un anno dall'incendio che aveva devastato la collina, le fiamme sono tornate a lambire il cuore di Roma.

Roma, incendio a Monte Mario: vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo - Nuovo incendio a Monte Mario, Roma. Questa mattina (5 giugno), intorno alle 10, si è levata un'alta colonna di fumo dalla collina nel quadrante nord della capitale, non lontano dallo Stadio Olimpico.

Roma, incendio a Monte Mario: l'area era abitata, in fiamme di nuovo una tenda - Ieri, la giornata di afa statica si è rivelata preziosissima perché l'aria ferma ha evitato di solleticare le fiamme che si sono accese, di nuovo, tra le ...

Incendio a Monte Mario, Roma natura attacca il Comune. Alfonsi risponde - Il frequente formarsi d'insediamenti abusivi e le difficoltà nel presidiare la riserva, continuano ad esporre Monte Mario al rischio incendi ...