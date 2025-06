Incendio Milano fermato il marito A Bergamo ennesimo femminicidio

Una tragedia che scuote la Lombardia: a Milano il marito della donna coinvolta nell’incendio è stato fermato, mentre a Bergamo si registra un ennesimo femminicidio. Due storie di dolore e violenza che evidenziano la drammatica urgenza di interventi concreti contro la violenza di genere. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su questi temi per proteggere le vittime e prevenire future tragedie.

Omicidio volontario aggravato e incendio doloso: sono i reati contestati a Michael Pereira Senival, il compagno della donna morta dopo essersi lanciata nel vuoto per sfuggire alle fiamme divampate nel proprio appartamento. E dalla bergamasca arriva la notizia di un ennesimo femminicidio. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Incendio Milano, fermato il marito. A Bergamo ennesimo femminicidio

