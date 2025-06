Incendio in una villetta paura per un’anziana salvata dai vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha scosso la tranquilla Pomezia, mettendo a rischio un’anziana residente in una villetta a schiera. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la donna è stata salvata da un pericolo mortale, evitando conseguenze tragiche. In un pomeriggio segnato dall’ansia e dalla speranza, il coraggio e la prontezza dei soccorritori hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta come l’unione e la professionalità possano fare la vera differenza in momenti di crisi.

Paura a Pomezia dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di una villetta a schiera. Momenti di apprensione sono stati vissuti per un’anziana rimasta intrappolata nell’abitazione e poi salvata dai pompieri. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 5. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incendio in una villetta, paura per un’anziana salvata dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: Incendio Villetta Paura Anziana

