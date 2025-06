Incendio in casa fa scoprire serra di marijuana a Caivano | arrestato il proprietario

Un incendio in casa a Caivano si trasforma in un sorprendete ritrovamento: una serra di marijuana nascosta nel cuore dell’abitazione. I carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, hanno scoperto un vivaio illegale che ha portato all’arresto del proprietario. Un episodio che mette in luce quanto le emergenze possano svelare segreti nascosti e rischiosi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

A scoprire, casualmente, il vivaio illegale, i carabinieri della compagnia di Caivano giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco per domare un incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

