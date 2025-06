Incendio in abitazione | l' intervento dei vigili del fuoco

Un'urgente chiamata ha richiamato l’attenzione dei Vigili del Fuoco di Firenze, prontamente intervenuti per domare un incendio in un’abitazione a Campi Bisenzio. Con professionalità e tempestività, squadra, autoscala e autobotte si sono mobilitati per garantire la sicurezza dei residenti e mettere in sicurezza la zona. La loro azione rapida ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l'importanza di un intervento efficace in situazioni critiche.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle ore 17:05 nel comune di Campi Bisenzio in Via della Rocca, per un incendio di un'abitazione. Sul posto inviata una squadra, un’autoscala e un'autobotte. L’incendio che si è sviluppato nella. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incendio in abitazione: l'intervento dei vigili del fuoco

