Incendio all' Unitus sostanze inquinanti nell' aria in calo

L’incendio alla facoltà di Agraria dell’Unitus ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’aria, ma le analisi di Arpa Lazio e Asl mostrano un quadro rassicurante: i livelli di sostanze inquinanti come diossine, benzo(a)pirene e PCB sono in calo. Un segnale positivo che testimonia l’efficacia degli interventi e delle misure di sicurezza adottate. Tuttavia, rimangono importanti monitoraggi costanti per tutelare la salute della comunità e dell’ambiente.

Incendio alla facoltà di Agraria dell'Unitus, sostanze inquinanti nell'aria in calo. È quanto emerso dalle analisi effettuate da Arpa Lazio e Asl sul secondo campione. Analizzate diossine, benzo(a)pirene e Pcb. "I valori sono nettamente migliorati – afferma il Comune di Viterbo – seppur.

In questa notizia si parla di: Incendio Unitus Sostanze Inquinanti

